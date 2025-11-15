پخش زنده
یک خلبان آمریکایی به قدرت پدافندی پیشرفته یمن اعتراف کرد و گفت: پدافند یمن پیشرفتهتر از آن چیزی است که تصور میشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر گزارش المسیره، سایت آمریکایی تسکاند پرپس فعال در حوزه امور نظامی گزارش داد، پدافند هوایی یمن قدرتمندتر از آن چیزی است که تصور میشد.
در این گزارش به نقل از خلبان پرواز آزمایشی هواپیمای بی ۵۲ آمریکا آمده است، عملیات در یمن نشان داد که پدافند هوایی این کشور بسیار پیشرفتهتر از آن چیزی است که تصور میشد.
وی اضافه کرد: پدافند هوایی این کشور باعث شد حملات مستقیم جنگندههای آمریکایی علیه یمن با ریسک بالایی انجام شود.
پیشتر نیز روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: رژیم صهیونیستی همچنان نسبت به افزایش قدرت نیروهای انصارالله یمن نگران است. موضع گیریهای محافل امنیتی در رژیم صهیونیستی در خصوص نحوه مقابله با انصارالله یمن بعد از آتش بس در غزه تشدید شده است. این موضع گیریها نشان میدهد که تل آویو نسبت به گسترش توان نظامی یمن و ارتقای آن نگران است.