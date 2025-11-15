سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت انسانی در نوار غزه، اعلام کرد که بارش‌های اخیر باران، صد‌ها چادر و پناهگاه موقت آوارگان در این باریکه را زیر آب برده و هزاران خانواده را در معرض شرایط جوی بسیار سخت قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت که صد‌ها چادر و پناهگاه موقت در غزه در پی بارندگی‌ها غرق شده‌اند و هزاران خانواده در معرض شرایط آب و هوایی بسیار سخت قرار گرفته‌اند.

وی همچنین با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی، افزود: اسرائیل ۲۳ درخواست سازمان ملل برای ورود نزدیک به چهار هزار مورد از اقلام ضروری از جمله چادر به غزه را رد کرده است.

در همین راستا، دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه تاکید کرد که این شرایط جدید، تراژدی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار آواره‌ای را که در وضعیت نامساعد به سر می‌برند و اکنون چادر‌های کهنه و فرسوده‌شان نیز غرق شده، تشدید کرده است.

کودکان غزه از چادر‌های اسکان نیز محروم شده‌اند

مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد که بارش شدید باران باعث شده است بیشتر چادر‌های آوارگان نوار غزه خیس شده و حتی برخی از آنها زیر آب برود.

در سایه این شرایط سخت، آوارگان فلسطینی مجبور شده‌اند تنها سرپناهشان را که چادر‌ها بوده، ترک کنند و شب را بیرون از این چار‌ها سپری کنند که طاقت‌فرسا است.

دفاع مدنی غزه امروز اعلام کرد که ۹۰۰ هزار نفر آواره، متاثر از پیامد‌های بارش‌های اخیر شده و نیاز به سرپناه مناسب مانند کانکس دارند.

حماس: اشغالگران با ممانعت از ورود کمک‌ها، به نسل‌کشی در غزه ادامه می‌دهند

سخنگوی جنبش حماس، جمعه شب در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت که رژیم صهیونیستی با ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و اقلام ضروری زندگی، به جنگ نسل‌کشی خود علیه مردم غزه ادامه می‌دهد.

سازمان ملل: باران چادر آوارگان غزه را زیر آب برد/ اسرائیل مانع ورود کمک‌ها به غزه می‌شود

«حازم قاسم» همچنین به شدت از رویکرد جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت: جامعه بین‌المللی در برابر فاجعه‌ای که نوار غزه در سایه موج سرمای شدید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سکوت اختیار کرده است.

سخنگوی حماس در پایان تاکید کرد که فاجعه غزه نیازمند مواضع جدی و عملی بین‌المللی و عربی برای نجات مردم این منطقه است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن ادامه می‌دهد.