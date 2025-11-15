پخش زنده
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمانشاه گفت : گروه اعزامی استان در مرحله نهایی هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان موفق به کسب رتبه سوم این رقابتها شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجتالاسلام والمسلمین حجتالله سروری، مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمانشاه اظهار کرد: پس از سه روز رقابت تنگاتنگ گروههای راهیافته به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان؛ برگزیدگان بخشهای مختلف این رویداد به انتخاب هیئت داوران اعلام شدند.
وی افزود: در مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان که به مدت سه روز به میزبانی همدان برگزار شد، از کرمانشاه سه تیم از کانونهای مسجدی کرمانشاه در قالب سه تیم در دو بخش بانوان و آقایان شرکت داشتند.
سرپرست ستاد کانونهای فرهنگی _ هنری مساجد کرمانشاه بیان کرد: در آیین اختتامیه این رویداد برگزیدگان بخشهای مختلف این جشنواره به انتخاب هیئت داوران اعلام شدند که تیم قرآنی ما از کانونهای سلمان فارسی موفق به کسب رتبه سوم این رقابتها شدند.
وی اظهار کرد: براساس نظر هیئت داوران لوح سپاس و هدیه نقدی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به گروه قرآنی کانون فرهنگی _ هنری سلمان فارسی از استان کرمانشاه اهدا شد.
حجتالاسلام سروری با بیان اینکه این افتخارآفرینی مایه مباهات جامعه قرآنی استان و کانونهای فرهنگی _ هنری کرمانشاه است گفت: درخشش معنوی کانون فرهنگی هنری سلمان فارسی در کسب رتبه سوم مسابقات قرآنی مدهامتان مرحله کشوری را به مربیان پرتلاش، نوجوانان قرآنی و تیم خانواده بزرگ این کانون و مدیران آن و عوامل اجرایی تبریک میگوییم.
سرپرست ستاد کانونهای فرهنگی _ هنری مساجد کرمانشاه در پایان یادآور شد: بیتردید تداوم این مسیر نورانی نیازمند تلاش و انس بیشتر با قرآن و تقویت فعالیتهای فرهنگی مسجدمحور است و کانون سلمان فارسی ثابت کرده که میتواند الگوی افتخار آمیز از پیوند معرفت و تلاش و آرمانهای نسل مؤمن امروز باشد.