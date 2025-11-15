ارتش رژیم صهیونی در ساعات گذشته با یورش‌های گسترده به شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری، ده‌ها شهروند فلسطینی را زخمی و بازداشت کرد و همزمان مناطق شرقی غزه و سواحل رفح را هدف حملات توپخانه‌ای و دریایی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعه شب و بامداد امروز (شنبه) ارتش رژیم اسرائیل سلسله‌ عملیات‌های نظامی را در مناطق مختلف کرانه باختری و نوار غزه به اجرا گذاشت.

بر اساس این گزارش، در جنین، یک جوان فلسطینی در شهرک برقین هدف گلوله جنگی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و در عقابا در شمال طوباس، درگیری‌های شدید میان جوانان فلسطینی و نیروهای رژیم صهیونیستی رخ داد.

توپخانه ارتش رژیم اسرائیل مناطق شرقی شهر غزه را هدف قرار داد و قایق های جنگی این رژیم نیز سواحل رفح را گلوله باران کردند.

فلسطین آنلاین اضافه کرد: نیروهای ارتش رژیم اسرائیل به شهرها و روستاهای متعددی از جمله قباطیه، طوباس، کوبر، بیت ریما، البیره و نابلس در کرانه باختری یورش بردند و در برخی مناطق مانند اردوگاه بلاطه و اردوگاه قدیم، درگیری‌های سنگین بین جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست گزارش شد.

در قلقیلیه در کرانه غربی رود اردن، نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی با محاصره چند منزل در محله کفر سابا، اقدام به تیراندازی و بازداشت شماری از فلسطینیان کردند. منابع محلی همچنین از بازداشت سه جوان در مادما در جنوب نابلس و دستگیری مجدد «محمود ابو لبده» اسیر آزادشده در قلقیلیه خبر دادند.

گزارش ها حاکیست؛ در شرایط دشوار جوی که مردم غزه و کرانه باختری با آن مواجه هستند، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با ایجاد حلقه‌های امنیتی و محاصره منازل و مناطق، ده‌ها خانواده فلسطینی را در شرایط دشوار قرار دادند.