معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فارس گفت : هویت اسلامی - ایرانی باید در کنار هم قوام و دوام یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فارس گفت: در فارس، مثلث دین، حماسه و هنر پررنگ‌تر از هر جای دیگری است و تاریخ گواه است که فارس نماد شهسواری، افتخار و هویت ایرانی است.

حجت رضایی با اشاره به اهمیت حفظ هویت ایرانی در کنار پایبندی به آموزه‌های اسلامی گفت: ایرانی بودن و مسلمانی باید در کنار هم قوام و دوام یابند، همان‌طور که تخت جمشید، مقبره کوروش و حافظیه جلوه‌های میراث فرهنگی ما هستند باید در برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز نمود داشته باشند.

رضایی تاکید کرد: برگزاری تئاتر‌های حماسی در این مکان‌ها می‌تواند پیوند ایران با فرهنگ دیرینه و معنویت اسلامی را تقویت کند.

معاون استانداری فارس با اشاره به برگزاری بیشترین کنسرت‌های کشور در شیراز، از این موضوع ابراز خرسندی کرد و گفت: در شیراز با مدیریت صحیح بخش فرهنگ، این برنامه فرهنگی هنری با حفظ کرامت انسانی برگزار می‌شود و شادی مردم را در پی دارد.

رضایی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در فارس از جمله مراسم نوروز، ماه رمضان و اجرای ارکستر سمفونیک ارمنستان در تخت جمشید، افزود: فارس توانسته است برای نخستین‌بار تضاد میان آیین‌های مذهبی و ملی را به‌خوبی مدیریت کند.

حجت‌الله رضایی با بیان این که فارس و شیراز منشأ گسترش نشاط اجتماعی در کشور است افزود: هنرمندان فرهیخته این استان، به‌ویژه در عرصه تئاتر، نقش مؤثری در انتقال نشاط اجتماعی و ارتقای روحیه جامعه دارند.

وی رسالت هنرمندان را ایجاد پل ارتباطی میان نسل جدید و مسئولان دانست و ادامه داد: امروز یکی از چالش‌های اصلی ما نبود درک متقابل میان نسل‌هاست؛ ما مسئولان نسل جدید را نفهمیدیم و نسل جدید نیز نتوانسته ما را درک کند. انتظار داریم هنر و فرهنگ این شکاف را ترمیم کند و زمینه گفت و گوی واقعی ایجاد شود.

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر استان فارس، بیست و سومین جشنواره تئاتر خیابانی و نخستین جشنواره تئاتر عروسکی فارس در تالار حافظ شیراز برگزار و از زحمات تیم داوری و بازبینی تقدیر شد.

اصغر همت، پرستو گلستانی و مهرداد بهراد تیم داوری و مریم شکری، هادی امامی مقدم، صادق علی پور، مهری منصوری و محمدرضا طاهری تیم بازبینی این جشنواره بودند

از زحمات سعید ذوالنوریان، حمید نشاط و دکتر امیررضا نوشین به عنوان تیم انتخاب منتقدین هم تجلیل شد.

سی و ششمین جشنواره تئاتر استان فارس با حضور هنرمندان ۸۲ اثر نمایشی در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و عروسکی از ۲۰ تا ۲۳ آبان در شیراز برگزار شد.