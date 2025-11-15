سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی، از اختصاص ۴ پزشک متخصص جدید به صورت تمام وقت به این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی آبشنگ، گفت: در راستای اجرای برنامههای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و با هدف رفع کمبودهای موجود در حوزه تخصصی پزشکی، چهار پزشک متخصص جدید به جمع کادر درمانی شهرستان بهمئی پیوستند. سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی افزود: این پزشکان شامل، متخصص بیماریهای داخلی، متخصص اطفال، متخصص قلب و عروق و متخصص اعصاب و روان، هستند که به صورت تمام وقت در اختیار این شهرستان قرار گرفتهاند و خدمات تخصصی لازم را به همشهریان ارائه خواهند داد. آبشنگ،ادامه داد: این اقدام در راستای تاکید دولت بر عدالت در حوزه سلامت و ارتقای سطح دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی صورت گرفته است. سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی تصریح کرد: اضافه شدن این چهار عضو جدید به تیم پزشکی، به طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات درمانی و کاهش نیاز به ارجاع بیماران به مرکز استان تأثیر مثبت خواهد گذاشت و رضایتمندی عمومی مردم شریف بهمئی را به دنبال خواهد داشت. آبشنگ ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای مستمر دانشگاه علوم پزشکی استان، در آینده شاهد جذب نیروهای بیشتر و رفع کامل چالشهای زیرساختی در حوزه سلامت این شهرستان باشیم.