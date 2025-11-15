به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی دکتر الهه حق گشایی با اشاره به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مراغه افزود: این برنامه با هدف کاهش هزینه‌های درمانی، دسترسی عادلانه به خدمات و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح بیش از ۹۳ هزار نفر از جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت مراغه ادامه داد: بر اساس این طرح خدمات سطح یک شامل مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، مامایی وآزمایشگاهی برای روستائیان در مراکز جامع سلامت ارائه می‌شود.

وی افزود: در این طرح به علت کمبود پزشک حدود ۵۰ درصد جمعیت شهری نیز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گفته خانم حق گشایی در این طرح خانواده‌ها درمان را از طریق پزشک خانواده آغاز می‌کنند و اگر اقدامات پیشگیرانه به‌موقع انجام شود، از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: چنانچه بیمار به خدمات تخصصی یا فوق‌تخصصی نیاز داشته باشد، پزشک خانواده از طریق سامانه سیب برای او نوبت‌گیری و بیمار بدون پرداخت هزینه و بدون معطلی خدمات تخصصی دریافت خواهد کرد.