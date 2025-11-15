به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ تقی توئی گفت: در پی اعلام چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان بجنورد، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس، قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی محل اختفای سارق مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در بررسی به عمل آمده سارق دارای چندین فقره سابقه کیفری بود که با سرعت عمل کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در روند رسیدگی به این پرونده ۲ نفر مالخر هم دستگیر شدند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارق و مالخران اموال مسروقه شامل دستگاه جوش، کف کش، موتور پمپ آب، ابزار آلات و ... کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: هر ۳ متهم بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی که در نهایت با صدور قرار مناسب راهی زندان شدند

وی خاطر نشان کرد: برخورد با هرگونه موضوعی که امنیت و آرامش شهروندان را در جامعه مختل کند با قدرت در دستور کار قرار داشته و از شهروندان انتظامی می‌رود در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.