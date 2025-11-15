به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فواید آفتاب پاییزی را نمیتوان نادیده گرفت، چراکه تأثیرات مهم نور خورشید در فصل پاییز بر سلامتی انسان‌ها فوق العاده است. در این فصل، با کمبود نور خورشید و بیشتر در معرض نور مصنوعی یا صفحه‌های نمایش الکترونیکی بودن، مشکلات جدی برای سلامت ما ایجاد می‌شود. خواص آفتاب در فصل پاییز نیز شامل مواردی است که می‌تواند بر سلامت جسم و روانشناختی انسان‌ها تأثیر بگذارد

تأثیر مثبت بر روحیه

نور آفتاب در فصل پاییز همچنان می‌تواند بر روحیه افراد مؤثر باشد. افرادی که در این فصل به میزان کافی نور آفتاب دریافت نمیکنند، ممکن است احساس افت انرژی و افسردگی کنند. بنابراین، قرار گرفتن در فضا‌های باز و جذب بیشتر نور آفتاب در این فصل، بهبود مزاج و افزایش انرژی را به همراه دارد.

تقویت سیستم ایمنی

نور آفتاب مهمترین منبع ویتامین D برای بدن انسان است. این ویتامین در تقویت سیستم ایمنی نقش دارد و می‌تواند در مقابله با عفونت‌ها و بیماری‌ها کمک کند. در فصل پاییز، که نیاز به ویتامین D افزایش می‌یابد، دریافت نور آفتاب به عنوان یک منبع طبیعی از این ویتامین بسیار مهم است. قبلا هم گفته شد که اجتناب از نور خورشید می‌تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند، در حالی که مصرف مناسب ویتامین D می‌تواند سیستم ایمنی را تقویت کرده و خطر ابتلا به عفونت‌ها و آنفلولانزا را کاهش دهد.

افزایش میزان انرژی

روز‌های کوتاه‌تر و ساعات بیشتر تاریکی در فصل پاییز ممکن است به افراد احساس خستگی و کاهش انرژی بدهد. دریافت نور آفتاب در طول روز می‌تواند به افزایش سطح انرژی کمک و در مقابل این احساسات منفی مقاومت ایجاد کند.

کاهش استرس

متغیر‌های محیطی مانند نور آفتاب می‌توانند به کاهش استرس و اضطراب کمک کنند. تنفس عمیق در فضای باز در معرض نور آفتاب می‌تواند احساس آرامش را بیشتر کند.

جلوگیری از اختلالات خواب

عدم دریافت نور خورشید به مدت طولانی و قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی می‌تواند باعث مشکلات جدی در خواب شود. این وضعیت ممکن است ریتم شبانه‌روزی و ساعت داخلی بدن را نیز بهم بزند برای همین دریافت نور کافی خورشید در فصل پاییز، به عنوان عاملی برای جلوگیری از اختلال خواب، ضروری است.

پیشگیری از افسردگی

اختلال عاطفی فصلی در فصل‌های سرد سال بیشتر اتفاق می‌افتد و افرادی که به علت کمبود ویتامین D ناشی از عدم دریافت نور خورشید در این فصل‌ها فقر ویتامینی دارند، در معرض خطر افسردگی بیشتری هستند. کمبود ویتامین D با کاهش سروتونین و افسردگی ارتباط مستقیم دارد و شما با جذب بیشتر نور خورشید در فصل پاییز، میتوانید با این مشکل مقابله کنید.

جلوگیری از افزایش وزن

نور خورشید منجر به تامین اسید نیتریک که سیستم تنظیم سوخت و ساز بدن را تنظیم می‌کند، شده و از پرخوری جلوگیری می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض نور خورشید می‌تواند افزایش وزن را کاهش دهد و از دیابت جلوگیری کند.

کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان

تحقیقات نشان داده‌اند که مردانی که دچار کمبود ویتامین D ناشی از عدم دریافت نور خورشید هستند، دو برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی قرار دارند. از این رو، قرار گرفتن در معرض نور خورشید می‌تواند خطر ابتلا به سرطان‌های سینه، پروستات، و بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش دهد.

جلوگیری از درد استخوان

افرادی که از کمبود ویتامین D به دلیل عدم دریافت نور خورشید رنج می‌برند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به آرتریت و فیبرومیالژیا (درد مزمن عضله و خستگی) قرار دارند. ویتامین D برای ساخت استخوان‌ها ضروری است و بدون آن، استخوان‌ها به‌طور مناسب رشد نمی‌کنند.