تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی علوم و اختراعات اندونزی ۲۰۲۵، در رقابتی با بیش از ۸۰۰ تیم از ۲۴ کشور، با کسب سه مدال طلا و یک جایزه ویژه، عملکردی درخشان از خود به‌جای گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران با اشاره به موفقیت نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها اظهار داشت: در این دوره از مسابقات بیش از ۸۰۰ تیم از ۲۴ کشور جهان به رقابت پرداختند و دانش‌آموزان مخترع ایرانی با کسب سه مدال طلا توانستند به افتخاری کم‌نظیر دست یابند و نام ایران را در میان برترین‌های علم و فناوری جهان مطرح کنند.

مهدی رشیدی‌جهان با بیان اینکه این مسابقات از ۱۲ تا ۱۵ نوامبر (۲۰تا ۲۴ آبان) در اندونزی برگزار شد، افزود: تیم‌هایی از ایالات متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، مکزیک، تایوان، مالزی، کانادا، لوکزامبورگ، ترکیه و چندین کشور دیگر در این رویداد جهانی حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: تیم ایران نیز در رشته‌های زیست‌فناوری، آموزش تکنولوژی و هوش مصنوعی، ریاضیات، فنی و مهندسی، شیمی و نانو شرکت کرد و موفق شد در کنار تیم‌های قدرتمندی از چین، آمریکا، مکزیک، اندونزی و ویتنام، مدال طلای اصلی مسابقات را کسب کند.

سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزی ایران در معرفی اسامی مدال‌آوران کشورمان این‌گونه اعلام داشت: رامان نفریه در رشته زیست‌فناوری موفق به کسب مدال طلا و جایزه ویژه مسابقات جهانی اندونزی شد. تیم متشکل از رادین عباسی و سام رشیدی در رشته فنی و مهندسی مدال طلای مسابقات را به دست آوردند و متین حیاتی نیز در رشته تکنولوژی و هوش مصنوعی با کسب مدال طلا در جمع بهترین‌های این حوزه قرار گرفت.

رشیدی‌جهان با تأکید بر سطح بالای رقابت‌ها گفت: تیم ایران با وجود شرایط بسیار سخت و رقابت با کشورهای مطرح جهان در رشته‌های تکنولوژی، فنی و مهندسی و زیست‌فناوری، توانست جایگاهی ممتاز به دست آورد.

این موفقیت چشمگیر بار دیگر ظرفیت بالای علمی و پژوهشی دانش‌آموزان ایرانی را به نمایش گذاشت.