شهر جهانی یزد آماده جهش سرمایهگذاری در گردشگری
یزد با استفاده درست از ظرفیت ها، به الگویی ملی در جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال در حوزه میراث فرهنگی تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ظرفیتهای بافت تاریخی یزد اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این نشست بررسی راهکارهای جذب سرمایهگذاری در حوزه بافتهای تاریخی و تعریف بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران است تا شهرهای تاریخی بتوانند از توان بخش خصوصی برای احیای میراث خود بهرهمند شوند.
فخرالسادات خامسی هامانه گفت: در حال حاضر تفاوتهایی در نحوه مدیریت شهری شهرهای تاریخی وجود دارد که لازم است با ایجاد گفتمان مشترک و همافزایی بین این شهرها، به رویکردی واحد در زمینه سیاستهای شهری و گردشگری برسیم.
عضو شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به جایگاه یزد بهعنوان اولین شهر تاریخی کشور و دومین شهر تاریخی جهان افزود: یزد از ظرفیتهای مهمی در حوزه گردشگری برخوردار است که اگر به درستی از آنها بهره گرفته شود، میتواند به رونق اقتصادی شهر و کاهش مشکلاتی مانند مهاجرت و مشکلات حوزه سلامت کمک کند. توسعه گردشگری و اشتغالزایی در بافت تاریخی، زمینه ایجاد فرصتهای تازه شغلی برای مردم یزد را فراهم میکند.
خامسی یکی از اهداف تشکیل مجمع شهرهای تاریخی، انتقال تجربیات موفق میان شهرهای عضو دانست و افزود: در این زمینه تجربه موفق شهرها در واگذاری بخشی از بافت تاریخی به یک مؤسسه خصوصی، و حمایت دولت، در احیای بناهای تاریخی بسیار موفق وجود دارد. الگوهایی از این دست میتوانند مورد استفاده سایر شهرهای تاریخی از جمله یزد قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و احیای بافتهای تاریخی نیازمند حضور فعال بخش خصوصی است، گفت: توان دولت و شهرداریها برای احیای بافتهای تاریخی محدود است و تحقق این امر تنها با همراهی سرمایهگذاران امکانپذیر است. لازم است بستههای تشویقی و سیاستهای حمایتی تدوین شود تا جذابیت لازم برای سرمایهگذاران ایجاد گردد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد، به وضعیت فعلی سرمایهگذاری در یزد اشاره کرد و گفت: تاکنون طرح خاصی در زمینه جذب سرمایهگذار مشترک با شهرداری اجرا نشده، بیشتر فعالیتها توسط سرمایهگذاران علاقهمند در زمینههایی مانند بومگردی و رستورانهای سنتی انجام شده است. شهرداری نیز با اجرای پروژههایی مثل کفسازی، نورپردازی و بدنهسازی بافت تاریخی، زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کرده است.
خامسی افزود: با توجه به اینکه امسال سال سرمایهگذاری در تولید است، شورای شهر یزد برنامهریزی کرده تا ردیف ویژهای در بودجه سال چهارم شورا به موضوع سرمایهگذاری در پروژههای گردشگری و احیای بافت تاریخی اختصاص یابد.
وی با اشاره به موفقیتهای یزد در حوزه روابط بینالملل گردشگری گفت: در سال گذشته نمایشگاه سهجانبه گردشگری یزد، شیراز و اصفهان با موفقیت برگزار شد و کمیته روابط بینالملل نیز تشکیل شده که توانسته بهصورت کاربردی روابط خواهرخواندگی را توسعه دهد. امید میرود با استفاده از تجربیات ارزشمند مجمع شهرهای تاریخی، زمینههای جذب سرمایهگذاران و رونق گردشگری در یزد بیش از گذشته فراهم شود.