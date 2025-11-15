مدیر اهدا عضو و پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: حامد رفیعی جوان ۲۹ ساله گچساران بعد از سکته مغزی اعضای بدنش به بیماران نیازمند جانی تازه بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیاوش غلامی گفت: جوان ۲۹ ساله گچسارانی به اسم حامد رفیعی بعد از تشخیص دکترش به علت مرگ مغزی پس از ۱۱ روز بستری شدن در بیمارستان با رضایت خانواده ایشان اعضای بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

وی اظهار کرد: کبد، دو کلیه، دو قرنیه و پوست این جوان گچسارانی دیروز در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز به بیماران نیازمند اهدا شد.

مادر حامد رفیعی هم گفت: حامد، جوانی بود با قلبی سرشار از عشق و انسانیت از همان روز‌های نوجوانی در دلش آرزویی داشت که اگر روزی دیگر در این دنیا نبود، بتواند با بخشش اعضای بدنش به دیگران زندگی دوباره ببخشد.

بی بی گل رفیعی افزود: او سال‌ها پیش این نیت پاک را با خانواده‌اش در میان گذاشت و حتی وصیت کرده بود بدنش پس از مرگ اهدا شود.