به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه ازبرپائی چهارمین شب متوالی ایستگاه بازرسی و پایش خودروهای حامل دام زنده با هدف کنترل جابهجایی دام و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی دام خبر داد.
عباسعلی پورمند گفت: ایستگاه بازرسی و پایش خودروهای حامل دام زنده برای چهارمین شب متوالی در شامگاه جمعه ۲۳ آبان در محور مواصلاتی پلیسراه آزادمهر پل سفید برپا شد.
او افزود: این اقدام در راستای اجرای طرحهای بهداشتی و قرنطینهای دامپزشکی و بهمنظور پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی بهویژه تب برفکی انجام شده است.
پورمند گفت: این ایستگاه با همکاری اداره دامپزشکی، مدیریت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، گشت پلیسراه شهرستان و حضور فعال نیروهای مقاومت بسیج سوادکوه فعالیت میکند و هدف اصلی آن، کنترل جابهجایی دامهای زنده و جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی است.