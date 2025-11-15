رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی اموال در پرونده صندوق قرض الحسنه جعفری موسوم به اردستانی در شهرستان پیشوا خبر داد.

شناسایی و فروش اموال پرونده اردستانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، آقای القاصی مهر گفت: در این پرونده کثیرالشاکی بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، متهم پرونده با راه اندازی فروشگاه لوازم خانگی در پیشوا اقدام و وعده پرداخت سود ۳۶ درصد مبالغی را از مردم دریافت کرده بود که در نهایت نه تنها سودی پرداخت نشد بلکه اصل سرمایه مردم نیز از بین رفت.