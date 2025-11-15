تردد هم اکنون در محور‌های چالوس، آزادراه تهران – شمال، هراز و سوادکوه روان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ تردد هم اکنون در صبح روز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ در محور‌های اصلی استان مازندران روان است.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها:

- تردد روان در محور‌های چالوس، آزادراه تهران – شمال، هراز، سوادکوه، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور قدیم تهران – بومهن مسیر (جنوب به شمال)

- ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا استاندارد و محدوده پل کلاک

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده دهشاد

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران حدفاصل طالب آباد تا قلعه نو

- ترافیک سنگین در بزرگراه پاکدشت – تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام

*محور مسدود غیرشریانی:

- دوآب – بلده (رفت و برگشت)