به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمید شرفی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: مسئولین مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که قصد نامزدی در انتخابات پیش رو در روستاها را دارند از ۲۴ تا۳۰ آبان ماه مهلت دارند تا استعفای خود را اعلام نمایند.

براساس ماده ۴۱ قانون شوراها مشمولین این ماده به شرطی می توانند ثبت نام کنند که از سه ماه قبل از ثبت نام، استعفای خود را اعلام نمایند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.