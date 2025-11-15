پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال صنعتنفت آبادان: با کسب پیروزی مقابل فرد البرز مدعی صعود هستیم ولی باید در نیم فصل دوم تقویت شویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرمربی تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: با کسب پیروزی مقابل فرد البرز مدعی صعود هستیم ولی باید در نیم فصل دوم تقویت شویم.
سید سیروس پورموسوی در نشست خبری پس از بازی تیمهای صنعتنفت آبادان و فرد البرز اظهار کرد: بازی سختی بود ولی با تلاش بی نظیر بازیکنان به سه امتیاز مهم دست یافتیم.
وی افزود: ما تمرینات خوبی در یک هفته گذشته برای این بازی داشتیم و روی نقاط قوت و ضعف حریف کار کردیم.
سرمربی تیم صنعتنفت آبادان گفت: از هواداران حاضر در ورزشگاه به دلیل حمایتشان از تیم تشکر میکنم چراکه حدود ۷۰ درصد توان ما هواداران هستند.
وی افزود: تمام تلاشم از روزی که آمدم این بود که فشار را از بازیکنانم بردارم؛ تیم از نظر روحی در شرایط خوبی نبود، برای صعود آمدهام و امیدوارم در پایان فصل جشن صعود را بگیریم.
پورموسوی اظهارکرد: در حال حاضر با جا به جایی بازیکنان در پستهای مختلف پیش میرویم، نیمی از بازیکنان ما تحت درمان هستند.
وی با بیان اینکه توانایی حضور در ۲ جام حذفی و لیگ برتر را نداشتیم، افزود: برخی انتقاد کردند ولی فکر میکنم امروز به من حق بدهند؛ ما جام حذفی را فدای لیگ یک کردیم.
سرمربی تیم صنعتنفت آبادان گفت: همه ما همین امروز در آبادان در حال صحبت بودیم که به زمین تختی آبادان استراحت دهیم تا برای بازی استقلال خوزستان در لیگ برتر و جام حذفی آماده شود.
وی افزود: همه استان به فکر استقلال خوزستان هستند به جز مدیریت این باشگاه، از مدیرعامل کارخانه گروه ملی خواهش میکنم تصمیم قاطعی برای حمایت از تیم بگیرد.
تیم فوتبال صنعتنفت آبادان در هفته دوازدهم لیگ دسته اول کشور میهمانش فرد البرز را با یک گل شکست داد.