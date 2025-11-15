به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بیانیه‌ جبهه اصلاحات استان به دنبال دستور رئیس جمهور مبنی بر احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

استان کهگیلویه و بویراحمد، این نگین سبز زاگرس با دارا بودن بیش از ۱۰ درصد از منابع آب شیرین کشور، امروز در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. دستور اخیر برای شتاب بخشیدن به احداث سدهای کوهرنگ ۳، خرسان و ماندگان با هدف تأمین آب استان‌های دیگر و با تأمین مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی، به معنای ذبح نهایی این استان مظلوم است.

تجربه سال‌های گذشته به وضوح نشان داده که سدهای متعدد ساخته شده نه تنها محرکی برای کشاورزی و اقتصاد بومی نبوده‌اند، بلکه با ایجاد حقابه‌های سنگین برای انتقال آب به خارج از استان - که بیش از ۹۰ درصد آب انتقالی را شامل می‌شود - خود به عاملی برای تشدید کم‌آبی، خشکسالی و نابودی سرمایه‌های طبیعی تبدیل شده‌اند.

ما به طور ویژه نسبت به تهدیدات این پروژه‌ها برای اکوسیستم کم نظیر و جهانی منطقه حفاظت‌شده دنا هشدار می‌دهیم. ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا با بیش از ۲۰۰۰ گونه گیاهی و جانوری، در معرض تهدیدی جدی قرار دارد که پیامدهای آن عبارتند از:

تخریب جنگل‌های زاگرس و نابودی جنگل‌های بلوط

کاهش تنوع زیستی و تهدید حیات وحش

تغییر در الگوهای هیدرولوژیکی و خشکیدن چشمه‌ها و قنات‌ها

محرومیت جوامع محلی از منابع آبی و نابودی کشاورزی بومی

افزایش مهاجرت به شهرها و از بین رفتن مشاغل سنتی

آنچه این فاجعه را تلخ‌تر می‌کند، مقصد این آب‌های انتقالی است. ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که مخالفت ما، تنها با سدسازی نیست، بلکه با منطق پوسیده‌ای است که آب را از استان‌های مبدأ غنی اما محروم می‌گیرد تا:

صنایع آب‌بر و غیربهره‌ور را در استان‌های مرکزی تغذیه کند

کشاورزی ناپایدار و کشت محصولات با نیاز آبی فراوان را در استان‌های کویری تداوم بخشد

الگوی غلط مصرف آب و توسعه ناسازگار با اقلیم را در آن استان‌ها جاودانه کند

در این مسیر دشوار، از موضع شجاعانه و مردمی نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، به ویژه تلاش‌های بی‌وقفه آقای محمد بهرامی، نماینده مردم شریف شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون که با صداقت تمام در دفاع از حقوق آبی استان کوشیده‌اند، صمیمانه تقدیر می‌کنیم.

همچنین از همه فعالان محیط زیست، کنشگران اجتماعی و فرهنگیان دلسوز استان کهگیلویه و بویراحمد که در این سال‌ها با آگاهی‌بخشی و پیگیری‌های مستمر، مانع از خاموش ماندن این آتش فاجعه شده‌اند، تشکر و قدردانی می‌نماییم.

ما بر اساس وظیفه ملی و اسلامی خود خواهان موارد زیر هستیم؛

۱. توقف فوری و بدون قید و شرط تمامی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به خارج از استان

۲.لحاظ شدن نظر قطعی کارشناسان و اساتید دانشگاه ها و کارشناسان بومی در هرگونه تصمیم‌گیری

۳.اولویت‌بندی مطلق نیازهای آبی مردم محلی و مشارکت دادن واقعی آنان در تمام مراحل

۴.توجه فوری به راهکارهای جایگزین و پایدار مانند سدهای کوچک، آبخیزداری و مدیریت تقاضا

۵.حفاظت فوری از اکوسیستم بی‌نظیر و حساس زاگرس به عنوان سرمایه ملی