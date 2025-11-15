پخش زنده
شهر اصفهان در روز ۲۵ آبان با نمادهای شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه فضاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از عملیات گسترده فضاسازی برای گرامیداشت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان خبر داد و گفت: مجموعهای از نمادها و تصاویر شهدای مقاومت ۱۲ روزه شهر در دوران دفاع مقدس طراحی و در مبادی اصلی شهر نصب شده است.
حمید قنادنیا با اشاره به اهمیت این روز مهم در تاریخ اصفهان افزود: روز ۲۵ آبان نماد ایثار، فداکاری و حماسه مردم اصفهان است، روزی که نهفقط در تقویم استان، بلکه در حافظه تاریخی کشور جایگاهی ویژه دارد و لازم است یاد و نام شهدایی که در مقاومت ۱۲ روزه اصفهان در دوران دفاع مقدس جان خود را فدا کردند، با ابزارهای هنری و شهری برای نسلهای جدید زنده نگه داشته شود.
وی ادامه داد: برای این مناسبت مجموعهای از المانها، پوسترها و آثار هنری با محوریت شهدای ۱۲ روز مقاومت طراحی، تولید و آماده نصب شده است. این آثار در چهارراهها، ورودیها و میادین اصلی شهر جانمایی میشود، تا شهر حالوهوای حماسه آن روزهای تاریخی را بازتاب دهد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه هنر میتواند زبان گویای انتقال پیام مقاومت و ایثار به نسل امروز باشد، تاکید کرد: تلاش ما این است که با تولید آثار فاخر، سهمی در ماندگاری روایت شهدا در ذهن مردم داشته باشیم و از ظرفیتهای هنری برای بازخوانی آن روزهای درخشان استفاده کنیم.
قنادنیا از برنامهریزی منسجم سازمان زیباسازی برای فضاسازی تمامی مناسبتهای فرهنگی و ملی تا پایان سال خبر داد و افزود: تقویم مناسبتهای شهری با یک پیوست واحد طراحی شده است تا فضاسازیها همافزا و مرتبط با یکدیگر باشند و در نهایت به آئینهای نوروز ۱۴۰۵ منتهی شوند. از دهه دوم فاطمیه و ۲۲ بهمن گرفته تا روز مادر، روز پدر و اعیاد شعبانیه، همه این رخدادها در برنامه اجرایی سازمان لحاظ شده تا شهر همواره پویا، متناسب با حالوهوای جامعه و همراستا با فرهنگ اصفهان باشد.
وی تأکید کرد: همزمان با این مناسبتها، بازنگری در سازههای شهری، نورپردازیها و بهروزرسانی فضاهای تبلیغاتی هم در دستور کار است، تا شهر علاوه بر نمایش جلوههای فرهنگی، چهرهای آراستهتر و متناسبتر با رویدادهای پیشرو پیدا کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: امیدواریم با اجرای این مجموعه فعالیتها، بتوانیم قدمی کوچک در پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل امروز برداریم و اصفهان را به شهری با هویت فرهنگی پررنگتر و یادمانهایی ماندگارتر تبدیل کنیم.