به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان چرام در بازدید از طرح پل بید انچیر در بخش سرفاریاب گفت: یکی از دغدغه‌های اساسی مردم این منطقه مشکل راه ارتباطی است که خوشبختانه اقدامات خوبی برای رفع مشکل تردد مردم روستای بید انجیر در حال انجام است.

داریوش پاداش از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی در بخش سرفاریاب خبر داد و افزود: از محل همین اعتبارات ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت پل روستا بید انجیر اختصاص داده شد.

پاداش اضافه کرد: با بهره برداری از پل بید انجیر ارتباط چندین روستا در این منطقه به جاده پا تاوه دهدشت متصل کرده و دسترسی به نزدیک‌ترین جاده آسفالته و مرکز شهرستان چرام فراهم می‌شود.

وی از بهره برداری از پل روستای بید انجیر در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: از محل ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی بخش سرفاریاب طرح‌های جاده دسترسی روستا‌های دلیاسیر دمه، تاوه سفید، شیخ هابیل و بیدک آسفالته می‌شود.