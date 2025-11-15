پخش زنده
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در مجموع واردات خودروی استاندارد، دوگانه سوز کردن خودرو و تنوع در سبد سوخت خودرو ها و وسائل نقلیه باعث کاهش مصرف بنزین و کم شدن خروج ارز از کشور می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسی احمدی با اشاره به موضوع دوگانه سوز کردن رایگان خودروها و تنوع در سبد سوختی، گفت: طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز در ادامه اجرای سیاستهای مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی (CNG) در ناوگان حملونقل کشور، فعال شده است.
وی افزود: بارها در مصاحبهها اعلام کردهام؛ آنچه که امروز میتواند ما را از وضعیت ناترازی انرژی در ابعاد مختلف آن نجات دهد؛ بحث بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی است. کمیسیون انرژی مجلس، اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم یعنی ایجاد "سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی" را پیگیری میکند، تمام مراحل آن انجام و اساسنامه آن هم نوشته شده است؛ کمیسیون نمایندهای در کمیتهی تدوین اساسنامه "سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی"دارد و این مسیر را پیگیری میکند.
نماینده مردم جنوب بوشهر در مجلس، خاطرنشان کرد: هر مسیری که دولت و وزارتخانههای مربوطه در بحث بهینهسازی مصرف پیش روی ما بگذارند، استقبال خواهیم کرد؛ خصوصاً در استفاده از LNG گاز طبیعی مایع و ترویج مصرف CNG، LPG اعلام آمادگی میکنیم؛ از فعال شدن جایگاههایی گاز مایع CNG که تعطیل و یا نیمه کاره کار میکنند، حمایت میکنیم تا برای ارائه خدمات و انتقال سوخت پاک به مردم فعال شوند و با این کار جلوی مصرف بیش از حد بنزین گرفته شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه کاهش هزینههای ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضعیت زیست محیطی را میتوان از اهداف ایجاد تنوع در سبد سوخت خودروها برشمرد، تصریح کرد:با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، خودروهای شخصی مدل سال۹۴ به بالا میتوانند بدون پرداخت هیچ هزینهای گاز سوز شوند، این موضوع در کنار افزایش جایگاههای سوخت، کار و ایده بسیار خوبی است و کمیسیون از ایدههای مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی حمایت خواهد کرد و افراد را کمک میکند.
احمدی با اشاره به موضوع خودروهای وارداتی کم مصرف، مطرح کرد: کمیسیون انرژی از موضوع پایین آوردن تعرفه خودروهای وارداتی استاندارد و کم مصرف، حمایت خواهد کرد تا آرام آرام مسیر واردات خودرو آزاد شود و امیدوارم در این زمینه هم بتوانیم کمک کنیم. در مجموع واردات خودروی استاندارد، دوگانه سوز کردن خودرو و تنوع در سبد سوخت خودروها و وسائل نقلیه باعث کاهش مصرف بنزین و کم شدن خروج ارز از کشور میشود.