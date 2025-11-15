به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم عبادی با حضور فرماندار، بخشدار و رئیس تبلیغات اسلامی، اهالی روستا، شورا و دهیاری، کشاورزان و جوانان مؤمن منطقه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تلاوت دعا‌های ویژه، طلب رحمت الهی و نزول برکات آسمانی را از درگاه خداوند متعال خواستار شدند.

حجت الاسلام سلطانی کیا در این مراسم با اشاره به اهمیت توکل به خداوند در زمان خشکسالی و سختی‌ها، گفت: نماز استسقاء یکی از سنت‌های پیامبر اکرم (ص) است که مردم را به همدلی، تضرع و بازگشت به سوی خدا دعوت می‌کند امیدواریم خداوند متعال به برکت دعا‌های مردم این منطقه، باران رحمت خود را نازل فرماید.

شرکت‌کنندگان پس اقامه نماز و قرائت دعا، با ذکر صلوات و دعا‌های جمعی برای رفع خشکسالی، به درگاه پروردگار ابراز نیاز و توبه کردند.