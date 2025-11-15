همزمان با هفته کتابخوانی، از دو کتاب سرای عفت و ذهن برتر در آران و بیدگل رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شفیعه‌سادات جدی در کتاب ذهن برتر به موضوع کودک و نوجوان و تقویت مهارت‌های یادگیری و ارتقای خلاقیت کودکان پنج تا هشت سال و مریم انصاری‌تبار نیز در کتاب سرای عفت به موضوع عفاف و حجاب و نقش آن در کاهش آسیب‌های اخلاقی پرداخته است.

کتاب ذهن برتر را با شمارگان هزار نسخه انتشارات بسمه و کتاب سرای عفت را در ۱۲۶ صفحه و چهار فصل انتشارات رویش بهاری چاپ و منتشر کرده است