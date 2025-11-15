

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان مرضیه جعفری در راستای آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا در چارچوب فیفادی دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان برگزار می‌کنند.

به همین منظور تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان از ۶ تا ۱۳ آذر به تاشکند سفر می‌کند و در روز‌های ۸ و ۱۱ آذر به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می‌رود.

تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در فیفادی اکتبر نیز با حضور در تورنمنت سه جانبه هند، برابر تیم‌های هند و نپال به میدان رفت و با ارائه عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.