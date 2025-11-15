فرصت استعفای مسئولان برای داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا از امروز آغاز شده است و تا ۳۰ آبان ادامه دارد

ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی و داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود

دبیر و رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات فارس گفت: در استان ۲ هزار و ۳۰۳ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند که از این تعداد، ۲ هزار و ۹۰ روستا با جمعیت زیر یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای سه نفره و ۲۱۳ روستا با جمعیت بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای پنج نفره خواهند بود.

علوی افزود: همچنین استان فارس دارای ۲۰۷ تیره عشایری واجد شرایط انتخابات است که از این میان، ۲۰۰ تیره تا جمعیت یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای سه‌نفره و ۷ تیره با جمعیت بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای پنج نفره هستند.

علوی اظهار کرد: از میان ۱۲۵ شهر استان، شورا‌های ۱۱۵ شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت پنج نفره و ۹ شهر با جمعیت بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر هفت‌نفره و شورای اسلامی کلان‌شهر شیراز نیز با جمعیت بین یک تا ۲ میلیون نفر دارای شورای ۱۳ نفره است.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس افزود: ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۸۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات پیش رو هستند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

دبیر و رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات فارس گفت: استان فارس با ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش و ۱۲۵ شهر بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است.