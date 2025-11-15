پخش زنده
امروز: -
دو دستگاه کامیون حامل پسماندهای یک واحد صنعتی، به دلیل تخلیه غیرمجاز پسماند در اراضی شهرستان خرمدره توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره، گفت: کارشناسان پایش و مأموران یگان حفاظت محیط زیست خرمدره پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر تخلیه غیرمجاز پسماند، به محل اعزام شدند.
کاظمی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب خرمدره و با همکاری نیروهای فرماندهی انتظامی، دو دستگاه کامیون متخلف را متوقف و به پارکینگ منتقل کردند.
وی ادامه داد: پس از تنظیم صورتجلسه و انجام بازجویی از متخلفان، پرونده قضایی برای رانندگان و واحد صنعتی مربوطه تشکیل و جهت رسیدگی به مقامات قضایی شهرستان ارسال an.