معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: چهار اثر نمایشی بیستمین جشنواره تئاتر استان به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

راهیابی چهار اثر نمایشی خراسان شمالی به جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسعود صادق تیتکانلو گفت: نمایش‌های برگزیده بخش صحنه‌ای شامل نمایش اول «چاقوی دم کرده شب» به کارگردانی امیر نجاری از گرمه و نمایش دوم «درخت‌هایی که نمی‌ریزند» به کارگردانی سهیل سعادت‌فر از بجنورد بودند.

وی افزود: در بخش خیابانی نیز نمایش‌های برگزیده شامل نمایش اول «تابوت آخر» به کارگردانی حمید عابدی از فاروج و نمایش دوم «پلنگ» به کارگردانی محمد یحیی‌آبادی از اسفراین هستند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: هیات داوران بیستمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی شامل شهره سلطانی، فرشید قنبری و حکمت شیردل بودند.

وی یادآور شد: در مرحله اول جشنواره، ۳۵ نمایش در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی مورد بازبینی قرار گرفتند که از میان آنها، ۱۰ اثر صحنه‌ای و چهار اثر خیابانی به مرحله نهایی راه یافتند.

صادق تیتکانلو تصریح کرد: رقابت مرحله اصلی جشنواره از ۲۰ آبان ماه به مدت سه روز ادامه داشت و آثار مورد داوری قرار گرفتند.

وی افزود: اکنون ۴۰ گروه نمایشی با ۴۰۰ هنرمند در خراسان شمالی فعالیت دارند.

بیستمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از سه‌شنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۴) با حضور ۱۴ اثر برگزیده از میان ۳۵ نمایش بازبینی‌شده آغاز شد.

این جشنواره تئاتر به مدت چهار روز در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار شد.