تالار صادراتی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۲۳ آبان ماه، میزبان معامله ۵۱۸ هزار و ۵۶۳ تن انواع کالا و محصولات بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از «کالاخبر»، در این دوره زمانی انواع قیر، سیمان، کلینکر، اسلاک واکس، روغن پایه، شمش بلوم و گوگرد در تالار صادراتی دادوستد شد.بر اساس این گزارش، قیر با معامله ۱۴۰ هزار و ۹۸۹ تن، بیشترین حجم و ارزش معاملات هفته را به خود اختصاص داد. از این میزان، ۶۶ هزار و ۲۳۰ تن به‌صورت دلاری و به ارزش ۲۰ میلیون دلار و ۷۴ هزار و ۷۵۹ تن نیز به‌صورت ریالی و به ارزش ۲.۱ همت معامله شد.

طی این هفته ۱۷۲ هزار و ۳۷۶ تن سیمان به ارزش ۷.۴ میلیون دلار و ۱۶۵ هزار و ۶۰۰ تن کلینکر به ارزش ۴.۳ میلیون دلار در تالار صادراتی به فروش رسید.

همچنین ۶ هزار تن گوگرد با ارزش ۲۳۲ میلیارد تومان، ۳۳ هزار تن شمش بلوم با ارزش ۱.۱ همت، ۳۳۸ تن روغن پایه با ارزش ۲۱ میلیارد تومان و ۲۶۰ تن اسلاک واکس به ارزش ۱۴۴ هزار دلار معامله شد.