به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا، ساعت ۱۴ از میدان شهید سلیمانی تا میدان شهید عیوضی شهر آبیک، با حضور گسترده مردم و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار خواهد شد.

روز سه‌شنبه بیست و هفتم آبان ماه هم پیکر شهدا ساعت ۸ و سی دقیقه در حصار، ۱۰ در الوند، ۱۱ و سی دقیقه در بیدستان، ۱۲ و سی دقیقه در شریف‌آباد، ۱۴ و سی دقیقه در مهرگان، ۱۶ در محمدیه و ۱۷ و سی دقیقه در نصرت‌آباد تشییع می شود.

همچنین این مراسم روز چهارشنبه، بیست و هشتم آبان ماه، ساعت ۱۰ و سی دقیقه تا ۱۲ در شال و ۱۵ تا ۱۷ در اسفرورین و در روز پنج‌شنبه، بیست و نهم آبان ماه ساعت ۹ در آبگرم، ۱۰ و سی دقیقه در آوج و ۱۵ تا ۱۷ در تاکستان و جمعه سی‌ام آبان ماه ساعت ۹ و سی دقیقه تا ۱۲ در اقبالیه برگزار می‌شود.

همچنین پیکر مطهر ۸ شهید گمنام ساعت ۹ روز دوشنبه، سوم آذر ماه در قزوین تشییع و در نقاط تعیین شده تدفین می شود.