به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، موتورسیکلت‌های انژکتوری با بیش از شش سال کارکرد و موتورسیکلت‌های برقی با بیش از ۱۵ سال سن؛ فرسوده محسوب می‌شوند.

به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی، ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سود با بازپرداخت ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است.

همچنین مالکان از یارانه اسقاط به ارزش حدود ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برخوردار می‌شوند و برای جایگزینی بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی نیز ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یارانه صرفه‌جویی انرژی پرداخت خواهد شد.

محمدصادق حاتمی با هشدار نسبت به فعالیت سایت‌های جعلی در زمینه نام نویسی خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: فرآیند نام نویسی و جایگزینی کاملاً رایگان است و فقط از طریق سامانه رسمی nnhk.ir انجام می‌شود.

بر اساس برآوردها، در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که از این میزان حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه فرسوده یا در مرز فرسودگی هستند.