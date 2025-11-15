به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور پاراتیروکمان گرامیداشت جانباز سرافراز، پیشکسوت قهرمان مجید کهتری در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در ۳ ماده ریکرو، کامپوند و W ۱ در گروه مردان و بانوان با حضور ۵۹ ورزشکار برگزار شد و تیم تهران توانست عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند و تیم‌های اصفهان و البرز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند.