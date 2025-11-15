کارشناس هواشناسی لرستان برای استان از امشب تا فردا بارش های رگباری و پراکنده و در ارتفاعات احتمال رگبار برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:با ورود سامانه بارشی به منطق امروز در همه ی نقاط استان شاهد بارش باران پاییزی بودیم و در ساعات بعدازظهر هم سرعت وزش باد افزایش داشت .



راضیه پیله وران افزود:برای امشب و فردا با فعالیت سامانه بارشی شاهد بارش های رگباری و پراکنده همراه با سرعت وزش باد در استان خواهیم بود .

همچنین برای فردا یکشنبه هسته بارشی برای مناطق غربی ،شمالی و مرکزی استان خواهد بود و برای مناطق شمالی و شرقی استان و در ارتفاعات احتمال رگبار برف پیش بینی می شود

اختلال در تردد جاده ای ،لغزندگی جاده ها و احتمال آبگرفتگی عمومی از مخاطرات این شرایط جوی خواهد بود .



