نوجوان اصفهانی با مدالهای رنگارنگ و عناوین قهرمانی متعدد خبرنگار صدا و سیما را متعحب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این خبرنگار صدا و سیما می گوید: در سفر به اصفهان با دیدن مدال های متعدد نوجوان این شهرستان حیرت زده شدم و تصمیم گرفتم این موفقیت دختر ایران زمین را به تصویر بکشم.

این دختر ۱۴ ساله اصفهانی که ۵ سال است به صورت حرفه‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی کار می‌کند صاحب مدال‌های طلا نقره و برنز است.

او در رشته‌های تکواندو، دومیدانی و طناب زنی موفق شده ۱۰ مدال طلا نقره و برنز کسب کند.

مریم همچنین در درس‌هایش نیز موفق است و می‌گوید: قصد دارد در رشته تجربی ادامه تحصیل بدهد و سپس جراح قلب شود.

معدل وی نیز بیش از ۱۸ است و ورزش کردن را مانع درس خواندن نمی‌داند و به دانش آموزان توصیه می‌کند در کنار درس خواندن ورزش کنند تا تمرکز لازم را به دست بیاورند.