به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های پزشکی جمعیت هلال احمر، گروه جهادی امام علی و گروه‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با حضور در روستاه‌های و شهر‌های دور دست استان خدمات رایگان پزشکی ارائه می‌دهند.

معاون درمان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: گرو‌های جهادی در قالب تیم‌های پزشکی اعم از پزشکان متخصص، پزشک عمومی، دندانپزشک، مشاور خانواده و تغذیه و دیگر متخصصان به صورت داوطلبانه در این اردو‌های جهادی شرکت می‌کنند.

محسن امینی هرندی افزود: در بسیاری از شهرستان‌های استان فاصله روستا‌ها با مراکز درمانی زیاد است و روستاییان برای دسترسی به پزشکان متخصص با مشکل مواجه هستند که حضور اردو‌های جهادی پزشکی به روستاییان در زمینه بهداشت و درمان کمک می‌کند.

وی گفت: خدمت رسانی اردو‌های جهادی استان به صورت پیوسته در نقاط کم برخوردار استان اصفهان و استان‌های محروم کشور ادامه دارد.

بسته همت اختصاص به حضور اردو‌های جهادی و خدمات رایگان بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های سمیرم، دهاقان و هرند دارد.