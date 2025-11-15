مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی با حضور مشاور عالی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور صبح امروز با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد و در این دیدار، حجت الاسلام اوحدی را به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در خراسان جنوبی معرفی کرد.

حجت الاسلام دوست پرور گفت: تاکنون دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در خراسان جنوبی راه‌اندازی نشده است.

به گفته وی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال حاضر در سطح کشور به بیش از چهار و نیم میلیون نفر از خانواده‌های شهدا و ایثارگران خدمات ارائه می‌دهد که کار بسیار سنگینی است و این حجم بالا، نیاز به همکاری مسئولان را می‌طلبد.

وی گفت: بخشی از جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگر قشر سالمند هستند که مشکلات خود را دارند.

حجت الاسلام دوست پرور از طلاب، روحانیون و علما خواست تا در منطقه و محله‌ای که هستند با خانواده‌های شاهد و ایثارگران ارتباط داشته باشند و از آنان سرکشی و دیدار کنند، تا پرسنل بنیاد شهید بتوانند در سایر مسائل تلاش بیشتری داشته باشد.

وی افزود: خدمات دادن به خانواده شهدا و ایثارگران از جمله وظایف اصلی ماست و افتخار می‌کنیم که در این جامعه هدف، خدمات رسانی می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان هم گفت: خدمت کردن به خانواده‌های شاهد و ایثارگران از بهترین خدمات است که بیشتر از هر چیز کیفیت کار مطرح است.

آیت الله عبادی با اشاره به جمع آوری خاطرات و کرامات شهیدان خواستار جمع آوری همه خاطرات شهیدان و زندگانی و شخصیت آنان برای نسل جوان شد.

وی گفت: هنوز مسائل ناگفته‌های زیادی از شهیدان و ایثارگران وجود دارد که باید جمع آوری شود.