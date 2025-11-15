معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم گفت: کشاورزان می‌توانند با کشت محصولات گران قیمت هم جلوی واردات بی رویه را بگیرند و هم با تولید میوه‌های گران قیمت، چون موز، آناناس و ... باعث صادرات نیز بشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم در سفر به شهرستان نقده با اشاره به داشتن ظرفیت‌های مناسب در شهرستان جهت گردشگری و مسیر گشایی برای توسعه افزود: دهکده توریستی حسنلو یکی از روستا‌های کاندیدای ثبت جهانی بود که بعلت عدم رفع پاره‌ای از مشکلات امسال نتوانست جزو روستا‌های ثبت جهانی شود که باید در راستای رفع این مشکلات برای نوبت بعدی تلاش کنیم.

عبدالکریم حسین زاده مشکل کم آبی در منطقه را یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و دولت دانست و تصریح کرد: کشاورزانی که حاضر به تغییر الگو‌ی کشت و مصرف بهینه آب و تولید محصولی با کیفیت و با حجم بالا و صرفه جویی در آب، باشند از محل اعتبارات دولت سهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و بر همین اساس ما دوشادوش مردم در کنار مردم برای اجرا این طرح‌ها هستیم.

وی حرکت کشاورزان به سمت محصولات گران قیمت را یکی از رعایت الگو‌های کشت دانست و گفت: کشاورزان می‌توانند با کشت محصولات گران قیمت هم جلوی واردات بی رویه را بگیرند و هم با تولید میوه‌های گران قیمت، چون موز، آناناس و ... باعث صادرات نیز بشوند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه احیا کردن واحد‌های راکد یکی از وظایف دولت است ادامه داد: ما برابر دستورات رئیس جمهوری در راستای احیای واحد‌های راکد جهت تولید و اشتغالزایی در کنار تولید کنندگان هستیم که شرکت تولید مکمل‌های دارویی یکی از آن واحد‌های راکدی است که در عرض یک هفته مقدمات کمک‌های لازم را انجام خواهیم داد.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم، رفع محرومیت از چهره مناطق محروم را یکی از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور دانست و افزود: رئیس جمهور برای مشاغل خانگی، بوم گردی و گردشگری تسهیلات لازم را اختصاص داده‌اند که متولیان امر با شناسایی تعاونی‌های روستایی و مردمی که کننده کار هستند می‌توانند در راستای توسعه منطقه و رفع محرومیت از چهره مناطق محروم کمک حال دولت باشند.

ماموستا تمرنژاد امام جمعه اهل سنت شهرستان نقده و حجت الاسلام باقری امام جمعه محمدیار به کمک مسئولین در راستای توسعه منطقه تاکید کردند.

امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده با اشاره به پتانسیل‌های متنوع و بعنوان شهر ایثار و وحدت مورد توجه دانست و افزود: شغل اکثر مردم در این شهرستان کشاورزی و دامداری است و شهرک نوپای شهید بروجردی در کنار جاده بزرگراهی شمال‌غرب بوده و میتواند در توسعه منطقه نقش مهمی داشته باشد.

وی دهکده توریستی حسنلو، تالاب‌ها و اماکن تاریخی شهرستان را از ظرفیت‌های خوب برای گردشگری دانست و تصریح کرد: شهرستان نقده شهر طلایی ورزش بوده که نیاز به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد بخصوص جاده‌های مواصلاتی و جاده روستایی نیاز به توجه ویژه دارد که دولت محترم در این خصوص نیز باید کمک حال شهرستان باشد.

در این جلسه بیش از ۱۵ مصوبه در فصول مختلف بخصوص سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی، عمرانی روستایی، آب و فاضلاب، ورزشی و آموزش و پرورش طی شد.

بازدید از فاز توسعه بیمارستان امام خمینی ره که توسط رئیس جمهور بصورت برخط افتتاح شد برنامه پایان بخش معاون رئیس جمهور در شهرستان نقده بود.