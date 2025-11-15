پخش زنده
استاندار مازندران: واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای سرمایه گذاری جهت منفعت شخصی خودداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: با هرگونه واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای سرمایه گذاری جهت منفعت شخصی خودداری شود.
آقای یونسی افزود: در صورتی اراضی ملی واگذار شود که منفعت عموم مردم در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: از تغییر کاربریهای غیر مجاز زمینهای کشاورزی درجه یک در سطح استان برای سرمایه گذاری در حوزههای مختلف هم جلوگیری شود و حفظ اراضی کشاورزی در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
استاندار مازندران تصریح کرد: ضوابط طرح هادی در ساخت و سازهای روستایی مازندران باید رعایت شود.
یونسی با اشاره به اینکه باید مشکلات زیرساختی استان را برطرف کنیم گفت: در کنار این موضوع باید به بخش عدالت آموزشی و نوسازی شبکههای بهداشت در سطح استان توجه ویژه داشته باشیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه پیشرفت استان در گرو اقتصاد دانش بنیان قرار دارد گفت: باید از دانش و تجربه شرکتهای دانش بنیان به بهترین شکل بهرهمند شد.