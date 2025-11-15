به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،موسی جسور گفت: در راستای احیای تالاب نوروزلو اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب مقابله و جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز در تالاب نوروزلو را بصورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و با متخلفین برابر قانون برخورد می‌نماید.

جسور افزود: چاه‌های متعدد و غیرمجازی که پیرامون تالاب نوروزلو حفر شده و برداشت‌های غیرمجازی که از آب‌های زیرزمینی و سطحی صورت گرفته است، باعث شده که این تالاب با چالش و تنش آبی مواجه باشد.

وی افزود: طبق قوانین موجود، طرح احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی از وظایف وزارت نیرو است، اما در برنامه‌های مدیریت زیست‌بوم تالاب نوروزلو، کنترل برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و سطحی و تاثیر آن بر وضعیت تالاب‌ها دیده شده است و دستگاه‌های ذینفع در زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به اجرای قانون هستند.