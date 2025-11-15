به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رقابت‌های لیگ ترامپولین باشگاه‌های کشور با حضور ۳۹ ورزشکار از سراسر ایران به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

در این رویداد ملی، نعمت‌اللهی با اجرای موفق خود و کسب امتیاز ۴۹.۵۷ بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلای این دوره را به دست آورد.

اعضای تیم شیراز در این مسابقات شامل امیرعلی نعمت‌اللهی، امیرعلی موسی‌زاده، علی کاظمی و متین قربانی بودند که با هدایت محمدجواد نعمت‌اللهی به‌عنوان مربی و کریم یوسف‌آبادی به‌عنوان سرپرست در این رقابت‌ها حضور یافتند