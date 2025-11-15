به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ قرار است در این مراسم ضمن معرفی هشت جلد کتاب تازه انتشار یافته در حوزه‌های مختلف از جمله قانونگذاری، از تعدادی از مولفین، تقدیر و چند کتاب برگزیده هم معرفی شود. قرار است در این مراسم رییس مجلس شورای اسلامی و نیز رییس کتابخانه مجلس شورای اسلامی سخنرانی کنند.

کتابخانه مجلس داری گنجینه‌ای از کتب، از جمله ۲۸ هزار جلد کتاب خطی، ۲۲ هزار جلد کتاب سنگی و سربی، ۴۲۲ هزار جلد کتاب چاپی به زبان‌های مختلف، شش ملیون برگ اسناد تاریخ مجالس کشور، تعداد زیادی نشریات ادواری و همچنین آثار هنری است.