برگزاری مراسم گرامیداشت روز کتاب با حضور رئیس مجلس
همزمان با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مراسم گرامیداشت این روز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در ساختمان مشروطه مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
؛ قرار است در این مراسم ضمن معرفی هشت جلد کتاب تازه انتشار یافته در حوزههای مختلف از جمله قانونگذاری، از تعدادی از مولفین، تقدیر و چند کتاب برگزیده هم معرفی شود. قرار است در این مراسم رییس مجلس شورای اسلامی و نیز رییس کتابخانه مجلس شورای اسلامی سخنرانی کنند.
کتابخانه مجلس داری گنجینهای از کتب، از جمله ۲۸ هزار جلد کتاب خطی، ۲۲ هزار جلد کتاب سنگی و سربی، ۴۲۲ هزار جلد کتاب چاپی به زبانهای مختلف، شش ملیون برگ اسناد تاریخ مجالس کشور، تعداد زیادی نشریات ادواری و همچنین آثار هنری است.