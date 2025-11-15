نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: واکسن‌سازی مرند ظرفیت تبدیل شدن به مرجع ملی و بین‌المللی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی عزت‌الله حبیب‌زاده در جریان بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مؤسسه سرم‌سازی رازی شمال‌غرب کشور، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی برای پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: وقتی دستگاه‌های اجرایی با اتحاد و انسجام حرکت کنند، مشکلات مردم با سرعت بیشتری برطرف می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت طرحهای راهبردی شهرستان در حوزه دام و طیور، از جمله طرح توسعه سرم سازی رازی شعبه شمال‌غرب کشور گفت: این مجموعه قابلیت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرکز مرجع ملی و بین‌المللی را دارد و تکمیل آن موجب صرفه‌جویی ارزی و افزایش دو برابری ظرفیت تولید واکسن کشور خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان مرند در اجرای پروژه‌های ملی و راهبردی افزود: در این منطقه طرح‌هایی وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز دام و طیور کشور ایفا کند. یکی از این طرح‌ها پروژه تولید واکسن آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان است که قرار بود سه سال به بهره‌برداری برسد، اما به دلیل کمبود اعتبارات و مشکلات اجرایی هنوز تکمیل نشده است.

حبیب‌زاده با تشریح پیامد‌های اقتصادی تکمیل این طرح اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید واکسن در این واحد حدود ۴۰۰ میلیون دوز است که با تکمیل طرح توسعه، این رقم به ۸۰۰ میلیون دوز افزایش خواهد یافت. این جهش تولید، مؤسسه رازی را از تک‌محصولی بودن خارج می‌کند، صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی به همراه دارد و امکان صادرات واکسن ایرانی باکیفیت را فراهم می‌سازد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی همچنین به مشکلات موجود در بخش کشاورزی منطقه اشاره کرد و گفت: مردم شهرستان همچنان با چالش‌هایی در حوزه کشاورزی روبه‌رو هستند و امیدواریم با همراهی وزارت جهاد کشاورزی این مشکلات نیز رفع شود.