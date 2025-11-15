پخش زنده
در راستای اجرای طرح شهید رئیسی پویش سلامت علوی، اردوی پزشکی تخصصی در حوزه چشمپزشکی، دندان پزشکی و زنان در روستای حاج حسن شهرستان میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،این برنامه به همت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب، گروه جهادی شهید مولایی نیا حوزه مقاومت بسیج شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران و با همکاری بنیاد علوی تهران در سه روز متوالی اجرا گردید.
در این اردوی جهادی، تیم متخصص چشمپزشکی، دندان پزشکی و متخصص زنان خدمات رایگان متعددی از جمله معاینه عمومی چشم، تشخیص بیماریهای چشمی، سنجش بینایی، تجویز عینک رایگان، ویزیت دندان و آزمایش پاپ اسمیر به اهالی منطقه ارائه کردند.
این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی، کاهش مشکلات بینایی و مشکلات دندان و سلامت زنان در مناطق محروم و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی تخصصی انجام شد. استقبال پرشور مردم منطقه نشاندهنده اثرگذاری مثبت این خدمات بود.
دکتر یوسف روستا ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب با همراهی دکتر شهرام احمدی جانشین ریاست دانشکده و معاون امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و جمعی از مسئولین حوزه سلامت شهرستان میاندوآب ضمن بازدید از پویش سلامت علوی، این طرح را پیشران در برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت در مناطق محروم دانست.