به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،این برنامه به همت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب، گروه جهادی شهید مولایی نیا حوزه مقاومت بسیج شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران و با همکاری بنیاد علوی تهران در سه روز متوالی اجرا گردید.

در این اردوی جهادی، تیم متخصص چشم‌پزشکی، دندان پزشکی و متخصص زنان خدمات رایگان متعددی از جمله معاینه عمومی چشم، تشخیص بیماری‌های چشمی، سنجش بینایی، تجویز عینک رایگان، ویزیت دندان و آزمایش پاپ اسمیر به اهالی منطقه ارائه کردند.

این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی، کاهش مشکلات بینایی و مشکلات دندان و سلامت زنان در مناطق محروم و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی تخصصی انجام شد. استقبال پرشور مردم منطقه نشان‌دهنده اثرگذاری مثبت این خدمات بود.

دکتر یوسف روستا ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب با همراهی دکتر شهرام احمدی جانشین ریاست دانشکده و معاون امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و جمعی از مسئولین حوزه سلامت شهرستان میاندوآب ضمن بازدید از پویش سلامت علوی، این طرح را پیشران در برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت در مناطق محروم دانست.