به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان همدان گفت: نخستین راند مسابقات کشوری سوپر اندرو را در مسابقات استانی و کشوری برگزار می‌کنیم.

این مسابقه با حضور بیش از ۴۰ موتورسوار حرفه‌ای از ۱۴ استان کشور در پیست موتورسواری ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار شد.

وی افزود: با زمینه سازی و استاندارسازی زمین موتورسواری استان و گرفتن مجوز فدراسیون از این پس سالانه ۴ مسابقه کشوری و یک مسابقه بین المللی را می‌توانیم میزبانی کنیم.