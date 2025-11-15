پخش زنده
امروز: -
نخستین مسابقات قهرمانی سوپر اندروی کشور در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان همدان گفت: نخستین راند مسابقات کشوری سوپر اندرو را در مسابقات استانی و کشوری برگزار میکنیم.
این مسابقه با حضور بیش از ۴۰ موتورسوار حرفهای از ۱۴ استان کشور در پیست موتورسواری ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار شد.
وی افزود: با زمینه سازی و استاندارسازی زمین موتورسواری استان و گرفتن مجوز فدراسیون از این پس سالانه ۴ مسابقه کشوری و یک مسابقه بین المللی را میتوانیم میزبانی کنیم.