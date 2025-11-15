پخش زنده
۲۵آبان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آبان ۱۳۶۱ یادآور تشییع بی نظیر ۳۶۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم بر دستان مردم اصفهان است و روزی بی نظیر در تاریخ این دیار شهیدپرور به یادگار گذاشته است.
حماسه دلاوریها و ازخودگذشتگیهای مردم شهید پرور و ولایتمدار اصفهان در روز ۲۵ آبان سال ۶۱ با تشییع پرندههای خونین بال عملیات محرم آنچنان عظیم و باشکوه بود، که این روز به روز "حماسه و ایثار" استان اصفهان نامگذاری شد.
امام خمینی (ره) در سخنانی تاریخی به مناسبت تشییع ۳۶۰ شهید دراصفهان فرمودند: "در کجای دنیا جایی را مثل اصفهان پیدا میکنید که چند روز پیش ۳۶۰ شهیدش را تشییع کردند. همین ملت شهید داده همچنان بر خدمت خود به اسلام ادامه میدهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم اصفهان در سالروز حماسه ۲۵ آبان در سخنانشان، حماسه ایثار مردم اصفهان را، مصداق دیگری از سرافرازی در امتحانات الهی برشمردند و فرمودند:در آن روز عظیم، مردم اصفهان همزمان با تشییع ۳۶۰ شهید، هزاران نفر دیگر از جوانان رشید خود را راهی جبههها کردند و نماد برجستهای از ایثار و سرافرازی آفریدند. تاریخ پرحماسه ملت ایران و به ویژه مردم استان اصفهان در آن روز به اوج خود رسید. آنها زینبوار با تشییع صدها پیکر پاک از رزمندگان حاضر در عملیات «محرم» و بدرقه تا گلستان شهدا قله صبر و مقاومت را فتح کردند. چنین تشییع جنازهای در یک روز در تاریخ این کشور بی سابقه بود.
رزمندگان اسلام در عملیات محرم، تعداد زیادی از تیپهای پیاده زرهی ارتش عراق شامل تیپ ۲۴ مکانیزه گردانهای مخصوص و پنج گردان کماندویی، گردان الحریر و گردانهای تانک صدام را منهدم کردند و بیش از هفت هزار نفر از دشمنان بعثی به هلاکت رسیدند.
۲۵ آبان روزی بزرگ و به یاد ماندنی برای تمام اصفهانیها و مردم ایران است. در این روز حماسهای بی نظیر رقم خورد و هنوز هم بعد از سالها تازگی دارد.
روزی که اصفهان دمادم میگریست و مردمش به استقبال قهرمانان وطن میرفت و پارههای قلب خود را میبوسید و به عرشیان میسپرد. اصفهان در آن روز آزمونی دیگر از حماسه وایثار داشت.