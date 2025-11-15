مسابقات فوتبال قهرمانی قطع عضو جام آسیا ۲۰۲۵ امروز در جاکارتای اندونزی به پایان می‌رسد و تیم ایران برای کسب عنوان قهرمانی به میدان می‌رود.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه می‌دهند و در نهایت ۴ تیم برتر (عراق، ژاپن، ایران و ازبکستان) راهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

* نیمه نهایی:

ایران ۱ - ۰ ژاپن

- تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه‌ای، برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد و با ۸ گل تیم سوریه را درهم کوبید و ۳ - ۰ اندونزی را شکست داد و با ۷ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد.

ازبکستان ۱ - ۱ عراق (در ضربات پنالتی ۴ - ۱ به سود ازبکستان)

** شنبه ۲۴ آبان:

* برای رده‌های ۵ و ۶:

اندونزی ۴ - ۰ سوریه

* رده بندی:

عراق - ژاپن

* فینال:

ایران - ازبکستان (ساعت ۱۱:۳۰)