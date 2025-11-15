پخش زنده
امروز: -
برخورد یک دستگاه پراید و پیکانوانت در محور مهاباد–سردشت، صبح امروز ۳ حادثهدیده و ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برخورد یک دستگاه خودروی پراید با پیکانوانت در محور مهاباد_سردشت، صبح امروز سهشنبه ۲۴ آبانماه، ۳ حادثهدیده و ۲ مصدوم برجا گذاشت.
بهگفته حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی، این حادثه ساعت ۸:۴۶ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گزارش شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات «کلهکاوی» مهاباد به محل اعزام شدند.
نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و پیشبیمارستانی، دو مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.