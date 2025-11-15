به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای وظایف نظارتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، طرح بازرسی و کنترل ترازو‌های سبک مورد استفاده در واحد‌های صنفی و فروشگاهی در سطح استان اجرا گردید و بیش از ۳۵۰۰ عدد ترازو مورد بررسی و بازرسی قرار گرفت.

در جریان این بازرسی‌ها که توسط کارشناسان اداره‌کل استاندارد خوزستان و با هدف بررسی صحت عملکرد، دقت اندازه‌گیری و انطباق با الزامات استاندارد ملی انجام شد، تعداد ۳۲ عدد از ترازو‌های فاقد تأییدیه و یا دارای مغایرت فنی شناسایی و از چرخه استفاده خارج شدند.

رضا قیصی‌پور، مدیرکل استاندارد خوزستان اظهار داشت: ترازو‌های غیراستاندارد می‌توانند منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد ناهماهنگی در معاملات شوند؛ از این‌رو با هرگونه استفاده از تجهیزات توزین فاقد مجوز و تأییدیه معتبر، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در ادامه این طرح، بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و دوره‌ای در سطح بازار‌های شهری و فروشگاه‌های بزرگ ادامه خواهد داشت و ضمن ارزیابی دوره‌ای تجهیزات توزین، آموزش‌های لازم به اصناف و فروشندگان برای رعایت الزامات استاندارد ارائه می‌شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان در پایان از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه استفاده از ترازو‌های غیراستاندارد یا دارای خطا، مراتب را از طریق سامانه مردمی ۱۵۱۷ به این اداره‌کل اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.