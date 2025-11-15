پخش زنده
مستند «پیرغلامان مهریز» اثر هنرمند صدا و سیمای مرکز یزد، رتبه برتر جشنواره رسانهای کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدمحمد حسینی، هنرمند پرتلاش صداوسیمای مرکز یزد، در آیین اختتامیه بیستودومین اجلاسیه پیرغلامان و خادمان حسینی که ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار شد، با مستند «پیرغلامان مهریز» درخشید و توانست رتبه برتر بخش مستند جشنواره تولیدات رسانهای را از آن خود کند.
مستند «پیرغلامان مهریز» با روایتی صمیمی و تأثیرگذار از زندگی، اخلاص و سالها خدمت عاشقانه پیرغلامان حسینی این خطه، توجه هیئت داوران را جلب کرده و بهعنوان یکی از آثار شاخص این دوره معرفی شد. این اثر علاوه بر نظر مثبت داوران، با استقبال گرم مخاطبان و تقدیر هنرمندان و فعالان رسانهای حاضر در اجلاسیه نیز روبهرو شد.
کسب این موفقیت ملی، برگ زرینی در کارنامه هنری سیدمحمد حسینی و افتخاری برای صداوسیمای مرکز یزد محسوب میشود.