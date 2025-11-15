به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید هادی حسینی، دبیر هیئت بوکس استان گفت: این همایش و اردوی که برگزار می‌کنیم برای آماده سازی تیم‌های بوکس همه گروه‌های سنی که قرار است اعزام به مسابقات کشوری شوند است.

حسینی افزود: تیم بوکس بزرگسالان استان همدان ۳ نفر و تیم بوکس جوانان هم ۳ سهمیه مسابقات کشوری دارد که برای مسابقات آذرماه در استان‌های مازندران و البزر آماده می‌شوند.

وی ادامه داد: دو هفته پیش هم بوکسور‌های نونهال و نوجوان استان در مسابقات بوکس کشوری به میزبانی اراک و سقز شرکت کردند و ۲ بوکسور نونهال و یک بوکسور نوجوان استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

طبق آمار بیمه شدگان ورزشی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در باشگاه‌های مختلف استان همدان در رشته بوکس فعالیت ورزشی دارند.