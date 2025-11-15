محمدحسین عسگری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره جزئیات این صندوق بیان کرد: این ابزار مالی به‌گونه‌ای طراحی شده است که با هم‌پایی نرخ ارز، قدرت خرید سرمایه‌گذاران حفظ شود و در بلندمدت بازدهی واقعی و دلاری ایجاد کند.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران بدون نیاز به نگهداری ارز فیزیکی می‌توانند از مزایای سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی‌های ارزی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل یک شرکت سبدگردان با اشاره به ویژگی‌های شرکت‌های هدف این صندوق توضیح داد: شرکت‌های صادرات‌محور محصولات خود را با قیمت‌های جهانی و بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد عرضه می‌کنند و از دارایی‌های ارزی قابل‌توجهی برخوردارند.

عسگری درباره رابطه مستقیم نرخ ارز و سودآوری این شرکت‌ها گفت: درآمد بنگاه‌های صادراتی نسبت به نرخ ارز اثر اهرمی سودآوری دارد؛ به این معنا که با رشد نرخ ارز، میزان سودآوری آنها با سرعت و شدت بیشتری نسبت به هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

او افزود: صندوق هم‌ارز امکان سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی طلا، نقره و زعفران و همچنین اوراق مرابحه ارزی را نیز خواهد داشت.

مدیرعامل یک شرکت سبدگردان در تشریح ساختار صندوق اظهار کرد: نخستین صندوق سهامی صادرات‌محور با درآمد ارزی به‌صورت فرابخشی فعالیت می‌کند و از میان صنایع مختلف پتروشیمی، فلزی، معدنی، سیمانی، غذایی، دارویی، پالایشی، روانکار و حتی برخی بانک‌ها، شرکت‌های برتر صادراتی یا دارای دارایی ارزی را برای ترکیب پرتفوی خود انتخاب خواهد کرد.

عسگری تأکید کرد: صندوق‌های ارز‌محور می‌توانند علاوه بر افزایش ارزش دارایی سرمایه‌گذاران، نقدینگی سرگردان را از بازار‌های غیرمولد و سفته‌بازانه مانند ارز و سکه به سمت فعالیت‌های مولد و شرکت‌های تولیدی هدایت کنند و در نهایت به تقویت بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور کمک کنند.